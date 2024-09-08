TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Billing olmazsa Lescano gelecek

ALTERNATİF OYUNCU İÇİN ÖN HAZIRLIK YAPILIYOR

Billing transferinde istediği sonuca ulaşamaması ihtimaline karşın alternatif isimlerle de görüşen Fırtına, Arjantinli Alan Lescano'yu da listesine aldı. Adı sıklıkla Fenerbahçe ile de anılan 22 yaşındaki oyuncu için kulübü Argentinos Juniors ile ön temaslar sağlandı. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun transferini bonservisiyle gerçekleştirmek isteyen Trabzonspor, girişimlerini sürdürüyor.

FORVET İÇİN BİR 'UMUT' DAHA VAR

Bu arada uzun süre Trabzonspor'dan ayrılacağı konuşulan Umut Bozok ile ilgili karar, teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle değişti. Tecrübeli teknik adamın golcü futbolcunun takımda kalması yönünde bir rapor sunduğu ve bunun oyuncu rekabetini artırabileceğine vurgu yaptığı öğrenildi. Özellikle Enis Destan'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı sürede Umut'un daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.

SERDAR SAATÇI'DAN GÜZEL HABER GELDİ

Öte yandan Trabzonspor'un Braga'dan transfer ettiği Serdar Saatçı henüz bordo-mavili takımla antrenmana çıkmadan sakatlık yaşadı. Ümit Milli Takım'ın İrlanda ile oynadığı maçın 65. dakikasında yaşadığı problem sonrası oyuna devam edemeyen 21 yaşındaki stoperin durumu endişe yaratmıştı. Ancak sağlık kurulunun milli takım yetkililerinden aldığı bilgiye göre genç savunmacının sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi. Serdar, milli takım kampının sona ermesinin ardından Trabzon'a dönerek takıma katılacak.

