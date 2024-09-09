BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Aboubakar gitti, elde kaldı iki

Beşiktaş'ta uzun süredir beklenen ayrılık gerçekleşti. Kadro planlamasında yer almayan 3 oyuncudan biri (diğerleri Chamberlain ve Amartey) olan Vincent Aboubakar ile uzun süredir devam eden ayrılık görüşmeleri tamamlandı. Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz sezon kadro dışı kararıyla başlayan sürecin sonrasında tecrübeli ismi kadrosunda düşünmüyordu.

32 yaşındaki oyuncuyla ilgili teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un olumsuz raporu sonrası yolların ayrılması için şartlar zorlandı ve ikna edildi. Tecrübeli futbolcuyla el sıkışan yönetim, kendisini isteyen Hatayspor ile görüşmelerinin tamamlanmasını bekledi. Vincent Aboubakar, Türkiye'de kalmayı istedi ve Hatayspor'un da teklifine olumlu yaklaşım gösterdi.

YENİ TAKIMINDA SENELİK KAZANCI AZALMAYACAK

Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerde anlaşma çıktı ve imzalar da atıldı. Siyah-Beyazlı takım, tecrübeli oyuncuya yıllık 3.1 milyon Euro'luk maaşının büyük bir bölümünü ödeyecek. Vincent Aboubakar ayrıca Atakaş Hatayspor'dan da ücret alacak ve Beşiktaş'ta kazandığı rakamdan kaybı olmayacak. Golcü oyuncunun Bordo-Beyazlı kulüple yaptığı mukavele ise 1 yıllık...