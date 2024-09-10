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Giriş Tarihi: 10.9.2024 15:09

Çaykur Rizespor'dan ayrılan Gökhan Akkan, Bodrum FK ile anlaştı

Çaykur Rizespor, kaleci Gökhan Akkan'ın sözleşmesini feshetti. 29 yaşındaki oyuncu, Bodrum FK ile prensip anlaşmasına vardı.

Çaykur Rizespor’dan ayrılan Gökhan Akkan, Bodrum FK ile anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan'ın sözleşmesini feshetti. 29 yaşındaki kaleci, Muğla temsilcisi Bodrum FK ile prensip anlaşmasına vardı. Gökhan Akkan, 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetindeki performansı sebebiyle Rizespor taraftarı tarafından eleştirilmişti.

1 kez milli olan Gökhan Akkan, 27.05.2021 tarihinde Azerbaycan'la oynanan dostluk maçında forma giymişti. Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Ankaragücü takımlarıyla 192 maçta forma giyen file bekçisinin kariyerinde 1 tane asisti bulunuyor.

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Çaykur Rizespor'dan ayrılan Gökhan Akkan, Bodrum FK ile anlaştı
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