FENERBAHÇE HABERLERİ: Filip Kostic’in film gibi hayat hikayesi

Fenerbahçe, yıldızlarla dolu kadrosuna Filip Kostic'i de ekledi. Satın alma opsiyonuyla kiralanan 31 yaşındaki sol kanadın hayat hikâyesinde, annesi temel taş durumunda. Sırbistan'ın Kragujevac kentinde dünyaya gelen Kostic'in çocukluğu, Rusya'da çalışan babasının yokluğunda geçerken tüm desteği annesinden görmüştü. "Harika bir futbolcu olacaksın" diyen annesinin sözünü unutmayan Kostic, Radnicki Kragujevac kulübünün antrenmanına gitmek için evden tesislere her gün 5 kilometre yürüyordu. Hırslı, savaşçı ve inatçı yapısından dolayı kendisinden büyük çocuklarla dövüşmeyi sevdiği için arkadaşları tarafından "Kurt' anlamına gelen "Tucko" lakabını aldı.

BEDEN DERSİNDE KEŞFEDİLDİ

Doğup büyüdüğü Kragujevac'ta okulda beden eğitimi öğretmeni Mikica Cmiljanic, Kostic'i keşfettiğinde ona babasının yokluğunu hissettirmedi. Kitaplarını okumasına, derslerine çalışmasına ve yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı oldu. Her röportajında "O bir futbol uzmanı ve büyük bir usta" diyen Kostic, koçu sayesinde idmanları için eğitiminden ödün vermedi. Radnicki'de merdivenleri bir bir tırmanarak hızlı bir yükselişe geçmişti. Bu çıkışı ona, Sırbistan genç milli takımının kapılarını açmış ve Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde İspanya'yı 90+3'te tek başına yıkmıştı.

SATIN ALMA OPSİYONU 5 MİLYON EURO

Beşiktaş ve Galatasaray da Kostic için girişimde bulunurken oyuncu, hem çok yakın arkadaşı Tadic hem de Mourinho etkisiyle F.Bahçe'ye imza attı. Juventus'tan bir yıl kiralanan yıldız futbolcunun zorunlu olmayan satın alma opsiyonu bulunuyor. Kanarya, sezon sonunda istediği takdirde 5 milyon Euro'ya Kostic'i kadrosuna katabilir.

SOL KANADIN FERRARİSİ!

2012'de henüz 19 yaşındayken Roma, Juventus ve Bayern Münih gibi devlerin ilgisine rağmen Groningen'e imza atmıştı. Hollanda'nın yolunu 1.25 milyon Euro karşılığında tuttuğunda rekor kırarak gitti. Groningen'in ardından Stuttgart, Hamburg derken altın dönemini yaşayacağı Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. 2018-19'dan 2020-21'e kadar Adi Hütler'in tedrisatında bambaşka br oyuncuya dönüştü. Hızlı, güçlü ve üstün top sürme yeteneğiyle 3-5-2'nin solunu otoban gibi kullanırken hocasıyla 127 maçta 26 gol atıp, 48 asist yaptı. 2021- 22'de teknik direktörlüğe Oliver Glasner gelirken Frankfurt, Kostic'in saha içi liderliğiyle adeta fırtına gibi esti.

BARÇA İLE HAYATI DEĞİŞTİ

Kostic, çocukluğu ile ilgili günlerini anlatırken babasının yokluğunu her seferinde dile getiriyor: Babamın olmaması çocukluğumun en zor dönemleriydi. Babamın Rusya'da ne iş yaptığını bile bilmiyorduk.

2021-22'DE Avrupa Ligi'nde G.Saray'ı saf dışı bırakan Barcelona'yı, Camp Nou'da 2 gol-1 asistiyle deviren Sırp yıldız, sezon sonunda da takımını 42 yıl sonra şampiyonluğa taşıdı. Toplamda ağları 3 kez bulup, 6 da asist yaparak 2021-22'de Avrupa Ligi'nin en iyi futbolcusu seçildi. Sonraki sezon Juventus'un teklifine 'hayır' diyemeyen oyuncu, Çizme'deki iki sezonunda 4 gol-12 asistle oynadı. Sırp yıldız, yeni hoca Thiago Motta'nın "Bizimle değilsin" demesinin ardından ayrılık kararı aldı.

VAN BRONCKHORST'U YENİP KUPAYI ALDI

Sırp oyuncu, 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Eintracht Frankfurt'un en önemli isimlerindendi. Finalde şu anda Beşiktaş'ı çalıştıran Giovanni Van Bronckhorst'un yönetimindeki İskoç kulübü Rangers'la karşı karşıya gelen Frankfurt'un normal sürede attığı golün asisti Kostic'ten gelmişti. Penaltılarda Kostic 4. vuruşu ağlarla buluştururken Aaron Ramsey atamayınca Alman ekibi penaltılarda öne geçmiş ve kupayı da kaldıran taraf olmuştu.