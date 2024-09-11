FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da 3 isme teklif yağmuru

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Serdar Aziz ve Emre Mor, Süper Lig ekiplerinin gözdeleri oldu. İki futbolcuya Süper Lig'den çok sayıda talip çıktı. Yeni sezonda şans bulamayacak olan Serdar Aziz'i Eyüpspor, Sivasspor ve Hatayspor istiyor.

Hatay aynı zamanda Emre Mor için de Fenerbahçe'ye teklifte bulundu. Sivasspor da Emre Mor için girişim başlattı. Fenerbahçe'de bu iki ismin dışında Samet Akaydin için de Rizespor'dan teklif geldi. 3 oyuncunun geleceği cuma gününe kadar netlik kazanacak. (Fotomaç)

