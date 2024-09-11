GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Demir’e Kasımpaşa talip

Galatasaray'da sezon öncesi kampın en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Yusuf Demir son olarak milli ara öncesi oynanan Adana Demir maçındaki performansıyla alkış almıştı. Yabancı kontenjanından dolayı geleceği belirsizliğini koruyan genç futbolcuya yeni bir talip çıktı.

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Kasımpaşa'nın Yusuf'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. Hem Okan Buruk, 21 yaşındaki futbolcunun kendisini geliştirebilmesi için kiralama önerisine sıcak bakıyor. Yusuf Demir'in ise Galatasaray'da kariyerini sürdürmek istediği ve şu anda takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmediği belirtildi. (Takvim)

