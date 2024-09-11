GALATASARAY HABERLERİ: Zalewski’de Okan Buruk’un ısrarı var

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası transferde hızını artırmıştı. 13 Eylül'de bitecek ilk transfer dönemine isimlerin yetiştirilmesi için yoğun bir mesai harcayan Sarı-Kırmızılılar, sağ ve sol kanadına takviye yapmak için pazarlıklarda bulunurken, Nicola Zalewski ilk sıraya alındı.

Bunun nedeni de ortaya çıktı. 13 yabancıya sahip teknik direktör Okan Buruk, kalan sürede bir transfer yapmaları halinde Zalewski'yi istediğini ve genç yıldızın farklı görev bölgelerinde oynaması nedeniyle elini rahatlatacağını açık bir şekilde yönetime iletti.

SOL BEK, SOL VE SAĞ KANATTA OYNUYOR

Roma ile masaya oturan sarı- kırmızılılar, 5 milyon Euro'luk teklifle pazarlığa başladı. 22 yaşındaki Polonyalı oyuncu ile de anlaşılınca Galatasaraylı yöneticiler, imza için İtalya'nın yolunu tuttu.

Sol bek, sol kanat ve sağ kanatta da görev yapabilen Zalewski'de mutlu sona ulaşan Aslan, rotasını Frankfurt'tan Junior Ebimbe'ye çevirdi. Zalewski'yi bonservisiyle alan Galatasaray'da Ebimbe için düşünülen kiralama formülü de askıya alındı. Yusuf Demir'in durumu ise yabancı transfer sayısına bağlı. Buruk, 14. yabancı olarak takımda kalması halinde Yusuf'tan da faydalanacak.