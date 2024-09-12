Başkan Erdoğan: Çifte standarda rağmen çeyrek final oynadık

"DAHA ÇOK MADALYA ALACAĞIZ"

"Türk sporunun gelişmesi için gereken desteği çok güçlü biçimde sağlayacaklarını vurgulayan Erdoğan, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda, engelli sporcuların imkân verildiği zaman neleri başarabileceklerini herkese gösterdiğine dikkati çekerken, "Aynı şekilde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maruz kaldığımız çeşitli çifte standart uygulamalarına rağmen adımızı çeyrek finale yazdırdık. İnşallah bu ivmeyi devam ettireceğiz. Önümüzdeki yıllarda başarılarımızın daha da artacağına, daha çok madalya alacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

"GEREKSİZ TARTIŞMALAR SPORA ZARAR VERİYOR"

Beşiktaş'ın genç sporculara gösterdiği ihtimamı takdirle karşıladığını da vurgulayan Erdoğan, "Süper Lig 2024-25 sezonunda dört haftayı tamamlıyoruz. Milletçe rekabet ve fair-play seviyesi yüksek bir sezon izlemeyi ümit ediyoruz. Bu konuda tüm futbol kulüplerimizden, tüm yönetici ve sporcularımızdan azami hassasiyeti bekliyorum" dedi. Son yıllardaki gereksiz tartışmaların başta futbol olmak üzere spora zarar verdiğini de belirten Erdoğan, "Bölgemizin ciddi krizlerden geçtiği, son zamanlarda toplumumuz içinde de kutuplaştırmanın özellikle körüklenmeye çalışıldığı bu hassas dönemde, sporun birleştiren rolüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" diye konuştu.