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Giriş Tarihi: 16.9.2024 00:35

Trabzonspor'dan Cihan Çanak açıklaması

Trabzonspor, Beşiktaş maçında sakatlanan Cihan Çanak'a yapılan kontrollerde oyuncuda bir şey çıkmadığını açıkladı.

Trabzonspor’dan Cihan Çanak açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

İkinci yarı oyuna giren Cihan Çanak, Felix Udokhai ile girdiği pozisyonda başına darde aldı. 19 yaşındaki oyuncu maça devam edemedi. Genç oyuncu 90+2'de oyundan çıktı.

Bordo mavililerin açıklamasında, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evimizde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşma sırasında kafasına aldığı darbe sonrası beyin sarsıntısı(kontüzyon) nedeniyle sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Cihan Çanak'ın hastanede yapılan ilk muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri yer aldı.

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Trabzonspor'dan Cihan Çanak açıklaması
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