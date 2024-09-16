Antalyaspor, Adana Demirspor’u 90+8’de yıktı

Antalyaspor 50. dakikada Sam Larsson ile 1-0 öne geçti. Adana Demirspor'da Salih Kavrazlı, 85. dakikada frikikten kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi.

Antalyaspor 90+8. dakikada Samudio ile bir kez daha öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Adana Demirspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 7'ye çıkardı. Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

