FENERBAHÇE HABERLERİ: Rekortmen Kanarya

Süper Lig'de bu sezon üst üste üçüncü galibiyetine ulaşan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükselirken bileği de bükülmüyor. Milli ara öncesi Alanyaspor galibiyetiyle ligde devam eden en uzun yenilmezlik ünvanını (31 maç) eline geçiren Sarı-Lacivertli takım, bu serisini Kasımpaşa galibiyetiyle taçlandırdı.

Rakibini deplasmanda 2-0 yenen Mourinho'nun ekibi, namağlup serisini 32 karşılaşmaya çıkararak kulüp tarihi rekorunu kırdı. Fenerbahçe, bu süreçte 25 galibiyet alırken rakipleriyle 7 kez berabere kaldı. Öte yandan F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho da kendi rekoruna çok yaklaştı. Takımıyla 5 haftada rakip kaleleri 13 kez sarsarken en yüksek gol sayısına Tottenham'da (14) erişmişti.