Devler Ligi’nde ‘Yıldız’lı gece

Şampıyonlar
Ligi yeni formatıyla dün başlarken Juventus forması giyen Kenan Yıldız
, gecenin parlayan yıldızı olarak tarihe geçti. İtalyanlar, sahasında PSV'yi 3-1 yenerken 21. dakikada çaprazdan müthiş bir vuruşla ağları sarsan milli futbolcu, Devler Ligi'nde yeni sezonun ilk golünü kaydetti. Bu arenada ilk kez boy gösteren Kenan, aynı zamanda Juventus adına Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu üvanını aldı (19 yaş, 135 gün).
Önceki rekor Del Piero'ya (20 yıl 308 gün) aitti. Juve'nin diğer sayıları McKennie ve Gonzalez'den geldi. Halil Umut Meler'in yönettiği maçta
ise son şampiyon Real Madrid, Stuttgart'ı 3-1'lik skorla geçti. Yedek başlayan Arda Güler,
son 15 dakika forma giydi. Diğer sonuçlar:
Young Boys- Aston Villa: 0-3, Milan-Liverpool: 1-3, Sporting CP-Lille: 2-0, Bayern Münih-D.Zagreb: 9-2.