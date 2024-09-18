Devler Ligi’nde ‘Yıldız’lı gece

Ligi yeni formatıyla dün başlarken Juventus forması giyen, gecenin parlayan yıldızı olarak tarihe geçti. İtalyanlar, sahasında PSV'yi 3-1 yenerken 21. dakikada çaprazdan müthiş bir vuruşla ağları sarsan milli futbolcu, Devler Ligi'nde yeni sezonun ilk golünü kaydetti.Önceki rekor Del Piero'ya (20 yıl 308 gün) aitti. Juve'nin diğer sayıları McKennie ve Gonzalez'den geldi.ise son şampiyon Real Madrid, Stuttgart'ı 3-1'lik skorla geçti. Yedek başlayanson 15 dakika forma giydi.Young Boys- Aston Villa: 0-3, Milan-Liverpool: 1-3, Sporting CP-Lille: 2-0, Bayern Münih-D.Zagreb: 9-2.