23 bin TL’lik bilet el yakıyor

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında derbi maç için geri sayıma geçildi. Kadıköy'de cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri dün divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa çıktı. Bugün Fenerbahçe kart sahipleri ve faturalı Fenercell abonelerine satılacakDerbinin fiyatları el yakıyor.Satın alınan biletler transfere kapalı olacak.DERBİNİNİddaa oranları da belli oldu. Kadıköy'deki karşılaşmanın favorisi ev sahibi takım gösterildi ve galibiyetine 1.95 oran verildi. Galatasaray'ın kazanması 3.10'la oranlandırılırken, beraberlik 3.32 oldu. İki takım arasında geçen yıl Kadıköy'de oynanan maç 0-0 bitmiş, Aslantepe'de F.Bahçe, Çağlar'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.