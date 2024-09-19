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Giriş Tarihi: 19.9.2024

23 bin TL’lik bilet el yakıyor

23 bin TL’lik bilet el yakıyor
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında derbi maç için geri sayıma geçildi. Kadıköy'de cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri dün divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa çıktı. Bugün Fenerbahçe kart sahipleri ve faturalı Fenercell abonelerine satılacak biletler yarın saat 13.00 itibariyle de genel satışa sunulacak. Derbinin fiyatları el yakıyor. En ucuz bilet 1500, en pahalısı ise 23 bin TL'den alıcı bekliyor. Satın alınan biletler transfere kapalı olacak.

FAVORİ F.BAHÇE
DERBİNİN İddaa oranları da belli oldu. Kadıköy'deki karşılaşmanın favorisi ev sahibi takım gösterildi ve galibiyetine 1.95 oran verildi. Galatasaray'ın kazanması 3.10'la oranlandırılırken, beraberlik 3.32 oldu. İki takım arasında geçen yıl Kadıköy'de oynanan maç 0-0 bitmiş, Aslantepe'de F.Bahçe, Çağlar'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.
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23 bin TL’lik bilet el yakıyor
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