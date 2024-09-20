Tam bir joker!

Son yıllarda önemli yeteneklerin A Milli Takım'a kazandırılmasına yeni bir isim daha eklendi: Atakan Karazor.
Stuttgart'ta kaptanlık yapan 1.91 cm'lik ön liberonun Ay-Yıldızlı formaya uygunluğu sağlandı. Türkiye'nin bu gelişmeyi SABAH Spor
'dan öğrendiği 27 yaşındaki ismi analiz ettik. Atakan, 2017-2019 arasında ilk çıkışını yaptı. Holstein Kiel'deki performansıyla Stuttgart'ın dikkatini çekti. 800 bin Euro'ya gittiği takımda 6 sezondur istikrarlı bir grafik çiziyor. Kariyerinde stoperde da ter döken Atakan, 3'lü kurguyla oynayan takımların savunmasında joker görevi görüyor. Pas kabiliyetiyle oyun kurma görevinde de başrolde.
SABAH SPOR YAZDI
Atakan Karazor'un vatandaşlık prosedürlerinin tamamlanıp milli takıma uygunluk sağladığını okuyucular, dün SABAH Spor'dan
öğrendi.