Tam bir joker!

Son yıllarda önemli yeteneklerin A Milli Takım'a kazandırılmasına yeni bir isim daha eklendi:Stuttgart'ta kaptanlık yapan 1.91 cm'lik ön liberonun Ay-Yıldızlı formaya uygunluğu sağlandı. Türkiye'nin bu gelişmeyi'dan öğrendiği 27 yaşındaki ismi analiz ettik. Atakan, 2017-2019 arasında ilk çıkışını yaptı. Holstein Kiel'deki performansıyla Stuttgart'ın dikkatini çekti. 800 bin Euro'ya gittiği takımda 6 sezondur istikrarlı bir grafik çiziyor.Atakan Karazor'un vatandaşlık prosedürlerinin tamamlanıp milli takıma uygunluk sağladığını okuyucular, dünöğrendi.