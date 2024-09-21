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Giriş Tarihi: 21.9.2024 22:19

Amrabat ve Cengiz Ünder, Kadıköy'de ilk kez

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Cengiz Ünder, bu sezon Kadıköy'de ilk kez oynadı.

İHA
Amrabat ve Cengiz Ünder, Kadıköy’de ilk kez
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşırken, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 24 maça çıkan Cengiz Ünder, bu sezon sadece Çaykur Rizespor maçında oynarken, 12 dakikada süre aldı. Cengiz, iç sahada ise ilk kez derbide forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu 80. dakikada Allan Saint-Maximin'in yerine oyuna dahil oldu.

Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe kadrosuna dahil olan Sofyan Amrabat, ilk kez geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giydi. Amrabat da Kadıköy'de taraftarı önüne ilk kez derbide çıktı. Faslı futbolcu 46. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna girdi.
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Amrabat ve Cengiz Ünder, Kadıköy'de ilk kez
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