Bolu 1 puanı son nefeste kurtardı

Stat: Diyarbakır
Hakemler: Süleyman Bahadır, Ali Tuna, Selim Şenöz
Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Cassubie, Murat Uçar (Dk. 90+3 Lovric), Traore, Lourenço, Gradel (Dk. 90+3 Doğan Can Davas), Mehmet Yeşil, Alberk Koç (Dk. 46 Ömer Bayram), N'Koulou, Oktay Aydın (Dk. 46 Sinan Kurt), Yakal Taylan (Dk. 89 Alaettin Batuhan Tur)
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 89 Hüsamettin Yener), Berk Yıldız, Eren Aydın (Dk. 71 Anıl Koç), Mukairu (Dk. 79 Babacar), Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Avramovski (Dk. 71 Jefferson), Fethi Özer (Dk. 79 İshak Karaoğul), Estrela
Goller: Dk. 65 Gradel (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90 Anıl Koç (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Oktay Aydın, Dk. 89 Yakal Taylan (Amed Sportif Faaliyetler)