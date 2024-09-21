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Giriş Tarihi: 21.9.2024 21:30

Bolu 1 puanı son nefeste kurtardı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Boluspor 1-1 berabere kaldı.

AA
Bolu 1 puanı son nefeste kurtardı
Amed Sportif Faaliyetler 1 - 1 Boluspor

Stat: Diyarbakır
Hakemler: Süleyman Bahadır, Ali Tuna, Selim Şenöz

Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Cassubie, Murat Uçar (Dk. 90+3 Lovric), Traore, Lourenço, Gradel (Dk. 90+3 Doğan Can Davas), Mehmet Yeşil, Alberk Koç (Dk. 46 Ömer Bayram), N'Koulou, Oktay Aydın (Dk. 46 Sinan Kurt), Yakal Taylan (Dk. 89 Alaettin Batuhan Tur)
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 89 Hüsamettin Yener), Berk Yıldız, Eren Aydın (Dk. 71 Anıl Koç), Mukairu (Dk. 79 Babacar), Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Avramovski (Dk. 71 Jefferson), Fethi Özer (Dk. 79 İshak Karaoğul), Estrela

Goller: Dk. 65 Gradel (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90 Anıl Koç (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Oktay Aydın, Dk. 89 Yakal Taylan (Amed Sportif Faaliyetler)

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Bolu 1 puanı son nefeste kurtardı
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