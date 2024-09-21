Galatasaray, Kadıköy’de son 8 maçta 4. galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve Kadıköy'deki iyi serisini sürdürdü. Aslan bu derbiyle birlikte rakibinin evinde oynadığı 8. derbide 4 galibiyetini elde ederken, 1 mağlup oldu. 3 mücadele de berabere sona erdi.

OKAN BURUK'UN 4. FENERBAHÇE GALİBİYETİ

Teknik Direktör Okan Buruk, bu maçla birlikte Sarı-Kırmızılılar'ın başında 6. kez Sarı-Lacivertliler'e karşı oynadı. Buruk'lu Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı 1'i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik adamı ayrıca Kadıköy'de Sarı-Lacivertliler'i de 2. kez mağlup etti.

SÜPER LİG'DE 6'DA 6 YAPTI

Aslan bu sonuçla ligde oynadığı 6. maçından da galip ayrıldı ve yenilmezliğine devam devam etti. Cimbom, bu sezon Süper Lig'de sırasıyla Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe müsabakalarında kazanan taraf oldu. Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak.