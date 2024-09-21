Sahada Karaoğlan, VAR’da Yankaya

HAKEM tartışmalarının gündemden düşmediği ligimizde bugün gözler Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde düdük çalacak olan Atilla Karaoğlan'a çevrildi. 2019-2020 sezonundan bu yana ligde bulunan Karaoğlan, öğretmenlik mesleğiyle tanınıyor. Sakarya bölgesi hakemi olan 38 yaşındaki isim, bugüne dek iki ekip arasındaki sadece 1 maçta görev yaptı ve 2021-22 sezonundaki karşılaşmayı sarı-lacivertliler kazandı. Karaoğlan, kariyerinde daha önce 2 kez G.Saray- Beşiktaş, 1 defa da Beşiktaş- Fenerbahçe derbilerinde düdük çaldı. Toplamda 4 büyük maç tecrübesi bulunurken F.Bahçe 2, Galatasaray ile Beşiktaş da 1'er kez güldü. Bu kritik müsabakanın VAR hakeminin ise Özgür Yankaya olması bekleniyor.14.03.2022Galatasaray-Beşiktaş: 2-110.04.2022Fenerbahçe-Galatasaray: 2-009.12.2023Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-303.08.2024Galatasaray-Beşiktaş: 0-5