Okan Buruk'tan PAOK maçı sonrası TFF'ye tepki: "Bizi zorlayan bir fikstür oluşturulmaya çalışılıyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Buruk, RAMS Park'ta konuk ettikleri PAOK'u 3-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını belirten Buruk, "Maça ilk dakikada girdiğimiz pozisyonla başladık. Çok fazla pozisyon ürettik. Topa sahip olduğumuz dominant bir oyun ortaya koyduk. Bence hak ettiğimiz bir karşılaşma oldu. Öne geçtikten sonra çok sinirlendiğim bir bölümde golü yedik. Oyunu biraz daha tutabilirdik. Sonrasında goller attık. Bütün oyuncularım mükemmele yakın bir oyun ortaya koydu. Süper Lig'de 6 galibiyet aldık, Avrupa Ligi'ne kazanarak başladık. Bizim için çok önemli bir başlangıç. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz ama kazanarak devam etmek öz güvenimizi ve motivasyonumuzu yükseltiyor. Oyuncularım ve taraftarımız oynadığımız futboldan ve galibiyetlerden dolayı çok mutlu. Hedefimiz bunu devam ettirmek." diye konuştu.

Yeni transfer Victor Osimhen'in performansını öven sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Benim için Osimhen'in oynadığı futbol ve takımın kazanması, galibiyetlerde pay sahibi olması çok önemli. Her şey gol atmak değil. Bütün oyuncularım kazanmaya odaklandı. Osimhen de bunlardan biri. Net gördüğü anda pas veren bir oyuncu. Sadece gol atmayı kafasına taksa farklı olabilir. Oyun içinde çok koşuyor, mücadele ediyor. Takımımıza oyuncu ve insan olarak uydu. Onun bizimle olması çok değerli. Bundan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, performansıyla beğeni toplayan kaleci Günay Güvenç'in tecrübesine değinerek, "Günay'ın performansı da çok değerliydi. Hazır olduğunu gösterdi. Günay, çok tecrübeli bir kaleci. Uzun yıllardır futbolun içinde olan ve bu maçları oynayabilecek bir kaleci. Onun oyun kurmada ayağının ne kadar önemli olduğunu söylemiştim. Bu maçta geriden oyun kurmada bizim için artı bir oyuncu oldu. Kurtarışlarının dışında ayaklarıyla oyun kurmada bize katkı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, sakatlıktan golle dönen Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili, "Icardi, bu maçta dengeli bir süre aldı. Doktorumuzun istediği kadar süre verdik." dedi.

"BİZİ ZORLAYAN FİKSTÜR OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Okan Buruk, Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Kasımpaşa ile yapacakları maçın gününe tepki gösterdi.

Son dönemde sıkışık bir fikstürden geçtiklerini hatırlatan 50 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Kasımpaşa maçımızı üç gün sonraya koydular. Ondan sonraki maç 5 gün sonra. Federasyon tam ortaya koyabilirdi. Bizi zorlayan fikstür oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu anlamış değilim. Yayıncı istiyor diye takımların maçlarının gününe karar vermek bana doğru gelmiyor. Zaten bütün dünya maç sayılarından, günlerinden şikayet ediyor. Her şey para üzerinden dönüyor, futbolcuları kimse düşünmüyor. Kasımpaşa maçını pazar günü oynayabilirdik. Bazen sizi ekstra zorlayan fikstür oluşturulabiliyor. Ancak kadro genişliği açısından hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'ni yürütebilecek kalitede oyunculara sahibiz."

"MİLLİ TAKIMLARDA OYUNCULARIN BİRAZ DAHA İDARELİ KULLANILMASI GEREKİYOR"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, yorgunluğu bulunan futbolculara milli takımda ekstra dikkat edilmesi gerektiğini savundu.

İyi bir kadroları olduğunu belirten Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazı mevkilerde rotasyon sıkıntımız olabilir. Zor olan kısım ligde hep kazanmak zorunda olmamız. Yoğun bir yarış var. Avrupa'da da ilk 8'e girmemiz gerek. Maç maç rotasyonları yapacağım. Ancak milli takım arasına kadar çok fazla maç oynayacağız. Bence en büyük sıkıntı dinlenebileceğimiz zamanda oyuncuların milli takıma gitmesi. Fikstürdeki sıkıntı sadece lig ve Avrupa değil, milli takım maçlarının fazla olması. Milli takım hocalarının bazı oyunculara az süre vermeyi düşünmesi gerek. Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası oynamıyorlar. Uluslar Ligi'nde oyuncularımızın biraz daha idareli kullanılması daha doğru olacak. Bazı oyuncular yaz ayında da tatil yapmadı. Barış, Kaan ve Abdülkerim'in yorgunluklarını görüyoruz. Bu oyuncular uzun bir süreçten geçiyor. Bence milli takımlarda da oyuncuların biraz daha idareli kullanılması gerekiyor. Özellikle Afrika'ya ve Güney Amerika'ya giden oyuncularımız var. Bu oyuncular hem yol çekecekler hem de kötü zeminlerde futbol oynayacaklar. Özellikle Afrika maçlarında sertlik ve kötü zeminler fazla oluyor. Riskli bir yerdeyiz. Bol bol dua edeceğiz."