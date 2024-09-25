Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'ın Avrupa mesaisi başlıyor! PAOK maçında ilk 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 25.9.2024 20:50 Son Güncelleme: 25.9.2024 20:51

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'ın Avrupa mesaisi başlıyor! PAOK maçında ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek. RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde olacak. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’ın Avrupa mesaisi başlıyor! PAOK maçında ilk 11’ler belli oldu…

Galatasaray, bu sene Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başladı. Play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşen sarı kırmızılı ekip, rakibine 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

Organizasyonun yeni formatında 8 takımla karşılaşacak Galatasaray, PAOK ile yapacağı müsabakadan sonra sırasıyla RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile maç yapacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Günay, Jakobs, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

PAOK: Kotarski, Camara, Konstantelias, Chalov, Taison, Zivkovic, Colley, Kedziora, Jonny, Baba, Ozdoev

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda İsveç ekibi Malmö'ye elenen PAOK ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İrlanda'dan Shamrock Rovers'ı 2-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup ederek organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazandı.

OKAN BURUK, KULÜBEYE GERİ DÖNDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasının bitmesinin ardından PAOK karşılaşmasında yedek kulübesindeki yerini alacak.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçı sonrası yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu tarafından 2 maç cezaya çarptırılan Okan Buruk, Young Boys karşılaşmalarının ardından PAOK maçında kulübedeki yerini alacak.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'ın Avrupa mesaisi başlıyor! PAOK maçında ilk 11’ler belli oldu…
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