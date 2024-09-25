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Giriş Tarihi: 25.9.2024 14:35 Son Güncelleme: 25.9.2024 15:27

Son dakika: Kylian Mbappe'den kötü haber! Resmî açıklama geldi

Son olarak LaLiga'nın 7. haftasında evinde Alaves'i 3-2 mağlup eden Real Madrid'de Kylian Mbappe sakatlandı. Los Blancos, yıldız futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Son dakika: Kylian Mbappe’den kötü haber! Resmî açıklama geldi

Real Madrid, LaLiga'nın 7. hafta mücadelesinde dün akşam Santiago Bernabeu'da Alaves'i konuk etti. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, rakibini Vazquez, Mbappe ve Rodrygo'nun golleriyle 3-2 mağlup etti. Arda Güler ise maça 80. dakikada dahil oldu. Ancak karşılaşmanın ardından Kylian Mbappe ile ilgili kötü haber geldi.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK

Real Madrid, Alaves maçında 80. dakikada yerini Arda Güler'e bırakan Kylian Mbappe'nin sakatlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kylian Mbappé'ye bugün Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan testlerin ardından, sol bacağında biseps femoris yaralanması teşhisi konulmuştur. Gelişme beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı. Mbappe'nin sahalardan 3 hafta uzak kalması bekleniyor.

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Son dakika: Kylian Mbappe'den kötü haber! Resmî açıklama geldi
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