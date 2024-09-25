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Giriş Tarihi: 25.9.2024 08:20 Son Güncelleme: 25.9.2024 08:30

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bu 'Bravo' ne için Erkan Engin!

Türkiye Futbol Federasyonu, 6. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Gaziantep FK-Trabzonspor maçında Bordo-Mavililer'in golünün iptal edildiği esnada VAR hakemi Erkan Engin’in "Bravo" dediği görüldü. Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyada, bu "Bravo" sesine büyük tepki gösterdi. "Sevinçten bravo diye çığlık atmış. Amacı belli oluyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

ERHAN UZUNER
TRABZONSPOR HABERLERİ: Bu ’Bravo’ ne için Erkan Engin!

Süper Lig'de 6. hafta sona ererken Türkiye Futbol Federasyonu, VAR kayıtlarını yine YouTube hesabından yayınladı. Beşiktaş-Eyüpspor mücadelesinde her iki takım lehine de verilen penaltıların diyaloglarının yanı sıra 0-0 biten Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşmasındaki konuşmalar da vardı. Bordo-Mavililer'in 59. dakikada Simon Banza ile bulduğu gol, pozisyonun başında Malheiro'nun, Sorescu'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

İşte orta hakem Volkan Bayarslan ve VAR hakemi Erkan Engin'in diyaloğu...

"VAR: Volkan abi, atak başlangıcında potonsiyel bir el yüzeden dolayı sahada inceleme öneriyorum. (Operatöre dönerek) İlk önce yüzünden gözüksün yüzünden, öteki açı. (Hakeme) Abi önce temas noktasını göreceksin elin yüzde olduğu bu açıdan. (Operatöre) Yavaş çekimde oynat.
Orta hakem: Golü iptal ediyorum, 79 numaraya sarı kart göstereceğim. Tamam, tamam.
VAR: (Hakem golü iptal edeceği sırada) Bravo."

Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyada, bu "Bravo" sesine büyük tepki gösterdi. "Sevinçten bravo diye çığlık atmış. Amacı belli oluyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Bu 'Bravo' ne için Erkan Engin!
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