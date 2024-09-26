Hakem konuşmak yasaklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği dün Riva'da buluştu. 5 saat süren zirvede hem federasyon hem Merkez Hakem Kurulu hem de kulüpler sunum yaptı. Federasyon içindeki profesyoneller, tek tek kendi alanlarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi. Toplantıda astronomik transferler yapan kulüpler, ekonomik sıkıntılarını dile getirirken gelirleri artırıcı bir yol haritası belirlendi. Ekim ayında bir ekip oluşturulacağı ve çalışma grubu başlatılacağı öğrenildi.Korsan yayın konusu da gündeme gelirken ileriye dönük MHK yapılanması için kulüpler ve TFF'nin beraber çalışması kararı alındı.Genç hakemler için sabır istenirken yöneticilerin önemli maçlar öncesi hakemleri baskı altına almamak için açıklama yapmaması kararlaştırıldı. TFF ve MHK'nin yaptığı sunumdan kulüplerin çok etkilendiği, toplantının çok olumlu geçtiği öğrenildi. Özellikle MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yaptığı sunum, kulüpleri memnun etti.Futbol Federasyonu, yurt dışında yaptığı görüşmeler sonucunda kararını verdi... Portekizli bir hakem eğitmeninin ülkemize geleceği aktarıldı. Daha önceki hakem eğitmenleri haftanın 3-4 günü Türkiye'de oluyordu. Portekizli isim ise 1 Ekim'de işbaşı yapacak ve haftanın 7 günü Türkiye'de olacak.