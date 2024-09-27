Çoğu insan Kerem’ı tanımıyordu!

Portekiz ekibi Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, çıktığı 3 maça 2 gol-2 asistle damga vururken, taraftarın da sevgilisi oldu. A Bola gazetesi editörü Nuno Paralvas, Kerem ve onun gelişiyle Orkun Kökçü'nün ortaya koyduğu performansı değerlendirdi: "Kerem, Portekiz'de Benfica formasıyla büyük bir etki yarattı.Takımla çok fazla antrenmana çıkamadan gol atıp asistler yapmaya başladı. Benfica taraftarının kalbini fethetti. Tam olarak alıştığında daha iyi performans göstereceğine inanıyorum.Orkun Kökçü bu sezon daha özgür oynamaya başladı.Benfica taraftarı, takımdaki Türk bağlantısının onlara mutluluk getireceğine inanıyor."