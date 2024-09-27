Çoğu insan Kerem’ı tanımıyordu!

Portekiz ekibi Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, çıktığı 3 maça 2 gol-2 asistle damga vururken, taraftarın da sevgilisi oldu. A Bola gazetesi editörü Nuno Paralvas, Kerem ve onun gelişiyle Orkun Kökçü'nün ortaya koyduğu performansı değerlendirdi: "Kerem, Portekiz'de Benfica formasıyla büyük bir etki yarattı. Çoğu insanın onu iyi tanıdığını sanmıyorum. Çünkü Süper Lig'i, Premier Lig ve LaLiga'yı takip ettiğimiz gibi takip etmiyoruz.
Takımla çok fazla antrenmana çıkamadan gol atıp asistler yapmaya başladı. Benfica taraftarının kalbini fethetti. Tam olarak alıştığında daha iyi performans göstereceğine inanıyorum. Gelecekteki transferi için konuşmanın erken olduğunu düşünüyorum. Benfica'nın onu göndermek için transfer ettiğini sanmıyorum.
Orkun Kökçü bu sezon daha özgür oynamaya başladı. Orkun için Benfica'da büyük beklenti var. Onun için Feyenoord'a 25 milyon Euro ödendi.
Benfica taraftarı, takımdaki Türk bağlantısının onlara mutluluk getireceğine inanıyor."