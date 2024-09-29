Trabzonspor’un rakibi Konyaspor! Fırtına’nın ilk 11’i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor bugün evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Bu sezon henüz galibiyet alamayan ve 5 maçından da berabere Trabzonspor rakibini yenmek ve galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Saat 16:00'da başlayacak olan zorlu maç öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.
Trabzonspor'un XI: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Ozan, Visca, Bardhi, Nwakaeme, Banza
Konyaspor XI: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Uğurcan, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Kramer.