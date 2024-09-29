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Giriş Tarihi: 29.9.2024 14:59 Son Güncelleme: 29.9.2024 15:33

Trabzonspor'un rakibi Konyaspor! Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Bu sezon henüz galibiyet alamayan Trabzonspor bugün evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Saat 16:00'da başlayacak olan zorlu maç öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

Trabzonspor’un rakibi Konyaspor! Fırtına’nın ilk 11’i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor bugün evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Bu sezon henüz galibiyet alamayan ve 5 maçından da berabere Trabzonspor rakibini yenmek ve galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Saat 16:00'da başlayacak olan zorlu maç öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

Trabzonspor'un XI: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Ozan, Visca, Bardhi, Nwakaeme, Banza

Konyaspor XI: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Uğurcan, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Kramer.

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Trabzonspor'un rakibi Konyaspor! Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu
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