Trabzonspor’un rakibi Konyaspor! Fırtına’nın ilk 11’i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor bugün evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Bu sezon henüz galibiyet alamayan ve 5 maçından da berabere Trabzonspor rakibini yenmek ve galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Saat 16:00'da başlayacak olan zorlu maç öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.