Bodrum’da yaz havası sürüyor

Bodrumspor, evinde Adana Demirspor'u 3-1 yendi ve ilk kez ikide iki yaparak çıkışa geçti. Ege temsilcisi maça iyi başlarken 13'te Puscas'ın golü ile üstünlüğü sağladı. 54'te Taulant Seferi, farkı ikiye çıkarırken 60'ta Adana Demirspor, Arda Okan'ın asistinde Andrew Gravillon ile farkı bire indirdi. Ancak ev sahibi vites düşürmezken 81'de kazanılan penaltıyı Seferi kaçırdı. 83'te ağları ikinci kez bulan isim Puscas oldu. Demirspor, 7. maçında 6. yenilgisini alırken 1 puanla son sırada kaldı.Maçı eşi Fulya Terim ile izleyen Fatih Terim, "Şehrimin takımı Adana Demirspor ile yaşadığım şehrin takımı Bodrumspor'un maçındayız" mesajını paylaştı.