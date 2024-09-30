Eski futbolcu Andrea Capone, otel odasında ölü bulundu

İtalyan futbolunun başarılı orta saha oyuncularından 43 yaşındaki andrea capone Cagliari'de bulunan Palazzo Tirso isimli oteldeki odasında ölü bulundu. İtalya'dan gelen haberlere göre; Capone otel odasında kazara düşme sonucu kafasına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz cumartesi günü bir vaftiz törenine katılan eski yıldız futbolcunun arabasının anahtarlarını bulamadığı için otelde bir oda tuttuğu ifade edildi.

Capone'un geceyi iki katlı süitte yalnız geçirdiği öğrenildi. Polis şu anda Capone'un neler yaşadığını bulmak için otelin kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Tüm işaretler bir kazaya işaret etse de polis olası herhangi bir cinayet senaryosunu ıskalamak istemiyor.

ANDREA CAPONE KİMDİR?

Kariyeri boyunca Salernitana, Vicenza ve Cagliari gibi birçok İtalyan kulübünü temsil eden ünlü futbolcu Capone, İtalya'nın birçok kulübünde forma giydi ancak en çok, çok sevdiği memleketi Cagliari'de geçirdiği yedi yıllık kariyeriyle hatırlanıyor. 10 yıllık profesyonel kariyeri boyunca Capone, Sora, Treviso, Vicenza, Grosseto ve Salernitana'da forma giydi ve 2007 yazında Celtic'te birkaç haftalık deneme süresi geçirdi.