GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da Jelert külübeye çekiliyor

Galatasaray'da Danimarkalı sağ bek Elias Jelert için yeni bir karar çıktı. Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçen ardından 3-3'ü gören Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk faturayı üzerine almıştı. Bir numaralı sorumlunun kendi olduğunu belirten Buruk, bazı oyunculara da göndermede bulunmuş ve bunun bir bedeli olacağını ima etmişti.

DEVRE ARASI OPERASYON

İşte o bedelden ilki 11 milyon euro bonservis bedeli ile alınan Elias Jelert'e çıkarıldı. Uzun süre şans verilmeyen Danimarkalı sağ bek Kasımpaşa önünde beklentilerin çok altında kaldı. Sarı-Kırmızılı kulübün en yüksek bonservis bedeli ödenen bek olarak tarihe geçen Jelert zaten ideal 11'de yoktu. Transfer planlamasında da Buruk'un üçüncü tercihiydi.

Yönetim Doue krizi sonrası tepkiyi dindirmek adına hızlı bir şekilde Jelert'i almıştı. Uzun süre hem fizik olarak yeterli görülmeyen hem de oyun sistemine ayak uyduramayan sağ bek kesik yiyecek. Okan Hoca, ocak ayına kadar yine Kaan Ayhan'ı düşünüyor. Devre arası ise sağ bek operasyonu yolda. (Türkiye)