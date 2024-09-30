Trabzonspor, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığını KAP’a açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP)'a açıkladı. Böylelikle Bankalar Birliği'nden çıkan ilk kulüp olma özelliğine de sahip olan bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"T.C. Ziraat Bankası, Denizbank ve Türkiye Halk Bankasından oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 06/2019 döneminde imzalanan ve 03/2021 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır. Buna göre şirketimizin bankalar nezdinde hiçbir kredi ana para ya da faiz borcu kalmamıştır. Kamuoyuna duyurulur. (DHA)