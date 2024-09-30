VAR için kolaydı!

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sırasında yaptığı protestoyu anlattı… "Sol beklerinin pozisyonuna göre Dzeko ofsayt değildi. Bizim taktik kameramıza göre pozisyon ofsayt değildi, bu görüntüyü gösterdim" diyerek hareketini anlatan Portekizli çalıştırıcı, maçı ise şöyle yorumladı: "Szymanski baskımızdaki şiddeti sağlıyor. 90 dakika da yapıyor.Zaman zaman yorgun gözükebilir çünkü tüm maçlarda oynuyor.""Her maç sonrası gelişim sorusu oluyor. Hep aynı sorulara cevap vermeyeceğim. Söyleyeceğim tek şey çok çalışmamız gerektiği.Zorluk yaşamayan tek taraf VAR hakemleriydi. VAR için kolay bir maçtı, 5 saniyede karar verdiler. İkinci yarıda özel bir oyun oynadık. Asıl önemli olan kazanmaktı.Jose Mourinho, basın toplantısında eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı: "Vurulma olayıyla ilgili bilgim yoktur, umarım kendisi de iyidir. Ateş eden kişi demek ki çok iyi değilmiş. Haberleri takip edemedim, demek ki haberleri takip etmem gerekiyor ama gülünecek bir şey değil bu."Müsabakanın 76. dakikasında, futbol sahalarında ender görünen bir olay yaşandı. Fenerbahçe'nin, Edin Dzeko ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.Bu tepki sonrası hakem Cihan Aydın, Portekizli teknik adama sarı kart gösterdi. Sosyal medyada bu olay çok konuşuldu.VAR merkezinden gelen yarı otomatik ofsayt sistemi görüntüsünde Edin Dzeko'nun, o pozisyonda ofsaytta olduğu belirlendi.Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Antalyaspor maçının ardından hakem kararlarıyla ilgili konuştu. "Türkiye'de şu anda olan garip şeyler var" diyen Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: "Taraftarlarımız şunu bilsin, aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz. Federasyonumuza güveniyoruz, niyeti gayet iyi. Olan gariplikleri onlarla paylaşacağız. Bugün (dün) çok net penaltı pozisyonunun verilmemesi, incelenmemesi.son derece uzun incelenmesi, bizde "Hadi başlayın" olması çok garip şeyler. Biz hepimiz bu yola baş koyduk. Bir-iki gün içinde daha detaylı açıklama yapacağız."Corendon Airlines Park Stadı zemini iki takıma da büyük sorun yaşattı. İlk yarının 20 dakikası geride kaldıktan sonra zemin daha da kötü hale gelirken iki takımın pas oyunu da büyük zarar gördü.