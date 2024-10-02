THY&TFF’den dev iş birliği

Türkiye Futbol Federasyonu ile Türk Hava Yolları arasında dün sponsorluk anlaşması imzalandı. THY Genel Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen ulaşım sponsorluğu anlaşmasının imza törenineOrganizasyonda açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, THY gibi dünyada çok önemli bir marka ile iş birliğine gittiklerini vurguladı: "TFF olarak Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yerlere getirmek için Türk Hava Yolları'nı örnek alarak Türk futbolunu adil ve adaletli şekilde layık olduğu yere taşımak hedefimiz.THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, aynı hedefe başarı ile ilerleyeceklerinin altını çizdi: "Ülkemizde sporun gelişmesi içinÜlkemizi temsil ettikleri her yere kendilerini gururla taşıyoruz."