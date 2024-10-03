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Giriş Tarihi: 3.10.2024 23:39

Beşiktaş haberleri: Immobile bir ilki yaşadı

Beşiktaş haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımını konuk eden Beşiktaş'ta İtalyan golcü Ciro Immobile, Siyah Beyazlı forma altında kariyerinde bir ilki yaşadı.

Beşiktaş haberleri: Immobile bir ilki yaşadı

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımını sahasında ağırladı. Siyah Beyazlılar, mücadelenin 27. dakikasında penaltı kazandı.

Kazanılan penaltıda topun başına Immobile geçti. Immobile, penaltı vuruşundan yararlanamazken, İtalyan santrfor kariyerinde bir ilki yaşamış oldu.

İTALYAN GOLCÜ BİR İLKİ YAŞADI

Opta verilerine göre, Beşiktaş'ın santrforu Ciro Immobile, Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı. Ciro Immobile, Avrupa kupalarında daha önce kullandığı 8 penaltıda da golü bulmuştu.

İtalyan futbolcu, tüm kulvarlarda kullandığı son 14 penaltıyı gole çevirmişti.

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Beşiktaş haberleri: Immobile bir ilki yaşadı
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