Beşiktaş haberleri: Immobile bir ilki yaşadı

İTALYAN GOLCÜ BİR İLKİ YAŞADI

Opta verilerine göre, Beşiktaş'ın santrforu Ciro Immobile, Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı. Ciro Immobile, Avrupa kupalarında daha önce kullandığı 8 penaltıda da golü bulmuştu.

İtalyan futbolcu, tüm kulvarlarda kullandığı son 14 penaltıyı gole çevirmişti.