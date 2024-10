Jayden Oosterwolde: Beraberlik adil bir netice oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde, açıklamalarda bulundu.

Genç savunmacı, "Öncelikle rakibin nasıl bir rakip olduğunu biliyorduk. Onları daha önceden tanıyorduk. Gerçekten iyi baskı yapabilen, çok koşabilen bir takıma karşı oynadık. Oyunun ilk fazı buydu. Bunu iyi törpüledik, iyi tolere ettiğimizi düşünüyorum. Genel anlamda zor bir maç olduğunu söyleyebilirim. İkinci yarıya bakacak olursak daha fazla şans bulduğumuzu düşünüyorum ve atmış olduğumuz bir gol var. Genel anlamda konuşacak olursak beraberlik adil bir netice oldu." diye konuştu.

"HER MAÇ AYNI MOTİVASYONLA SAHADAYIM"

Oosterwolde, eski takımı Twente'ye gol attığının ve bugün de gole çok yaklaştığının hatırlatılması üzerine, "Ekstra bir motivasyona sahip değildim. Ben oynadığım her maçta aynı motivasyonla sahadayım. Bugün bir şans bulmuştum ama top direkten döndü. Benim için her maçın motivasyonu aynı. Dolayısıyla eski takımıma karşı oynadığım için ekstra bir motivasyonla sahada değildim. Her maç aynı motivasyonla sahadayım." ifadelerini kullandı.