Okan Buruk: "Özür diliyoruz, bu bize yakışmadı"

Buruk, başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça galibiyet hedefiyle çıktıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Buradan 3 puan alıp yolumuza 6 puanla devam etmek istiyorduk. Maç da beklediğimiz gibi başladı. Top yüzde 75 bizdeydi. Daha çok üretmemiz gerekiyordu. 2-0 önde geçtik. Rakibimizi önemsemememiz birinci golü yedirdi. Hem ilk müdahaleyi hem de savunmanın daralmasını doğru şekilde yapamadık. Devre arasına 2-1 ile girdik. İkinci yarıda da rakibimiz bekledi. Top bizdeydi. Daha çok üretebilirdik ama savunmada doğru eşleşemeyince ikinci golü yedik. Sonrasında rakip savunmaya çekildi. Biz üretmeye çalıştık. Değişiklikler yaptık ama oyuna etkisi olmadı. Bireysel yetenekle, uzaktan şutla veya duran topla çözemedik." diye konuştu.

Okan Buruk, beraberlikten dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Üzgünüm. Bizden beklenti çok yüksek. Bu kadar önemli kadrodan beklentinin yüksek olması normal. Kendi oyunumuzun altında kaldık. Rakibi özellikle savunmada daha çok önemsememiz gereken yerler vardı. Taraftarımızdan ve ülkemizden özür diliyoruz. Bize yakışmayan bir sonuç oldu. Çok rahat kazanabileceğimiz, 2-0'a getirdiğimiz maçı konsantrasyon eksikleriyle kazanamadık. İlk maçımızı kazanmıştık. Bugün de kazanarak yolumuza devam etmek istiyorduk. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Tebrik ediyorum. Ancak bu olmadı. Bana ve oyuncularıma bu sonuç yakışmadı." ifadelerini kullandı.

"İKİ KAZA YAPTIK"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, arka arkaya Kasımpaşa ve RFS maçlarında üstünlüğü koruyamamalarını "Kaza" olarak nitelendirdi.

Süper Lig'deki son maçta Kasımpaşa'ya karşı da 3-0'dan puan verdiklerinin hatırlatılması üzerine Buruk, şunları söyledi:

"Bir maç önce 3-0 öndeyken son dakikada yenen golle berabere kalmak negatif olarak etkiledi. Yükselen morali aşağı çekti. Ancak ikisi de çok farklı maçlar. Aslında bugün gol yollarında sıkıntı yaşamadık ama 2-0'lık farkı artırmamız gerekiyordu. Çok erken 2-1 olması, ikinci yarının başında beraberliğin gelmesi psikolojik olarak bizi aşağı çekti. Galatasaray'ın kadrosu çok geniş ve önemli oyunculara sahip. Kim oynarsa oynasın herkes elinden geleni yapmak zorunda. Tabii ki oyuncularıma hala çok güveniyorum. İki kaza yaptık. Bunu affettirmek için hafta sonunda Alanyaspor ile sahamızda yapacağımız maçı yüksek şiddet, istek ve konsantrasyonla oynayacağız."

Bu sezonki 12 resmi maçta 20 gol yediklerinin hatırlatılması üzerine Buruk, "Bu sezon çok gol yedik. Özellikle son 2 maçta rakiplerimizi ve oyunu daha çok önemsememiz gerekiyordu. Savunma oyuncularının ilk işi savunma yapmak. Tabii ki oyun kuracaklar, hücuma katılacaklar ama savunma yapmaya odaklanmaları gerekiyor. Takım savunmasını da iyi yapmamız gerekiyor. Bugün belli bölümlerde savunma ciddiyetimizin düşük olduğunu düşünüyorum. Bu da gol yememize neden oldu. Bunu tamir edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"GİREN OYUNCULARDAN BEKLENTİM DAHA FAZLAYDI"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, oyuna sonradan giren futbolcuların, beklentilerini karşılamadığını dile getirdi.

Kadro derinliğinin yeterli olup olmadığının sorulması üzerine Buruk, "Kulübemizde kanat oyuncusu olarak sadece Yusuf vardı. Hakim Ziyech'in sakatlığı vardı. Roland Sallai de UEFA kadromuzda yok. Batshuayi'yi kanat forvet gibi oynattım. İyi bir kadromuz var. Eksiklerimiz olabiliyor. Bizim için çok önemli ve formda oyuncumuz Osimhen yoktu. Onunla bu tip maçlarda çözüm üretebiliyorsunuz. O zaman Icardi'nin de daha çok gezip daha rahat oynadığını gördük. Maçın devamında giren oyunculardan beklentim daha fazlaydı ama bunu başaramadık. Rakip ne kadar kapanırsa kapansın daha çok üretmemiz gerekiyordu. Maçı kazandıracak golü bizim gibi özel oyuncuya sahip takımın bulması gerekiyordu. Topun bizde olması çok fazla işimize yaramadı." diyerek sözlerini tamamladı.