Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Galatasaray, Avrupa'da RFS'e konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 3.10.2024 18:32 Son Güncelleme: 3.10.2024 18:43

SON DAKİKA: Galatasaray, Avrupa'da RFS'e konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile karşılaşıyor. Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde.

SON DAKİKA: Galatasaray, Avrupa’da RFS’e konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefiyle başladı. Yenilenen formatta 36 takımlı grup aşamasında yer alabilmek için play-off oynamak zorunda kalan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys'u geçemedi.

CANLI | RFS 0-0 GALATASARAY

İLK 11'LER BELLİ OLDU

RFS: Ondoa, Odisharia, Ikaunieks, Savaļnieks, Ndjiki, Kouadio, Prenga, Panić, Markhiev, Njie, Lipušček

GALATASARAY: Günay, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Icardi.

Galatasaray, yeni formatıyla düzenlenen "Kupa 2"deki ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta maçlarını galibiyetle tamamlayan 13 takım arasında averajla 5. sırada yer aldı.

Letonya 1. Futbol Ligi'nde (Virsliga) geçen sezonu şampiyon tamamlayarak tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaşan RFS ise UEFA Avrupa Ligi'ne Romanya temsilcisi FCSB'ye 4-1 yenilerek başladı.

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SON DAKİKA: Galatasaray, Avrupa'da RFS'e konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu...
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