Galatasaray’ın kalesi ’Gol geçen hanı’ gibi...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Letonya ekibi RFS ile 2-2 berabere kaldı.

165 KAT FARK İŞE YARAMADI

İki takım arasındaki piyasa değeri bir hayli fazla. Ancak ilk 11'de sahaya çıkan oyuncuların değerleri kıyaslandığında fark daha da büyüdü. Rigas 700 bin Euro'luk ilk 11 ile sahaya çıkarken G.Saray ise 164 kat fazla olarak 115 milyon Euro'luk ilk 11'i ile oyuna başladı.