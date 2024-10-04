Galatasaray’ın kalesi ’Gol geçen hanı’ gibi...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Letonya ekibi RFS ile 2-2 berabere kaldı.
165 KAT FARK İŞE YARAMADI
İki takım arasındaki piyasa değeri bir hayli fazla. Ancak ilk 11'de sahaya çıkan oyuncuların değerleri kıyaslandığında fark daha da büyüdü. Rigas 700 bin Euro'luk ilk 11 ile sahaya çıkarken G.Saray ise 164 kat fazla olarak 115 milyon Euro'luk ilk 11'i ile oyuna başladı.
KALESİ 'GOL' GEÇEN HANI!
Galatasaray, bu sezon çıktığı 12 resmi maçın 11'inde kalesini kapatamadı. Süper Lig'deki 7 maçın 6'sında en az bir kez kalesinidüşüren Aslan, toplamda rakiplerinin 8 kez golü bulmasını önleyemedi. Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'ndeki 5 karşılaşmanın tamamında gol yiyen Galatasaray, bu süreçte rakiplerinin 12 golünü engelleyemedi ve bu sezon 20 gol gördü.