Başakşehir ile Kayserispor yenişemedi

Süper Lig'in 8'inci haftasında Başakşehir FK, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırladı. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Salim Mazlum ve Murat Temel üstlendi.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikalık bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Bu dakikanın ardından ev sahibi ekip, Pelkas ve Berkay Özcan ile girdiği pozisyonları gole çeviremedi.

İLK GOL 32.DAKİKADA GELDİ

Mücadelede gol perdesini konuk Kayserispor açtı. 32'nci dakikada Cardoso'nun asistinde Mane ağları havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

BAŞAKŞEHİR 53.DAKİKADA EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Başakşehir, ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği yaparak başladı. Turuncu-lacivertli ekip, 47'nci dakikada penaltı kazansa da VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu yeniden izleyen hakem Yasin Kol, penaltı kararını iptal etti. 53'üncü dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Kayserispor savunmasının hatalı pası sonrasında topla buluşan Serdar Gürler, havadan pasıyla Piatek'i savunma arkasına kaçırdı. Piatek ceza sahasına girdikten sonra düzgün bir vuruşla skora denge getirdi: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Başakşehir 14 puana, Kayserispor ise 4 puana yükseldi.