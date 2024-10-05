BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gedson Fernandes kapıyı araladı

Beşiktaş'ın bu sezon en önemli çıkış gösteren oyuncularından olan Gedson Fernandes adeta küllerinden doğdu. Geçen sezon Beşiktaş'ın kötü giden sürecinde kendisi de eleştirilen Portekizli oyuncu, hem teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un etkisi hem de vatandaşı Rafa Silva'nın katkısı ile büyük gelişim sağladı.

11 MAÇTA 6 GOL VE 2 ASİST

Hollandalı teknik adam, Gedson'u hücuma katılmaya teşvik edip, rakip ceza sahasını kullanmaya iterken Rafa'nın da yanında oynamasıyla yepyeni bir kimliğe büründü. Kariyerinin en çok skor ürettiği sezonunu daha ilk haftalarda geçen Gedson, 11 maçta 6 gol, 2 asiste ulaştı. Daha önce 3'ten fazla gol attığı sezon yaşayamayan 25 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla birlikte milli takıma seçilme aşamasına geldi.

EN SON 2018'DE FORMA GİYMİŞTİ

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Gedson Fernandes ile ilgili açıklamada bulundu. Deneyimli teknik adam, "Gedson için milli takım kapısının açık olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Başarılı futbolcu daha önce iki kez hazırlık maçında Portekiz formasını terletti. Son olarak 14 Ekim 2018'de İskoçya'ya karşı sahada yer alan Gedson, 6 yıldır ülkesi adına mücadele edememişti.

