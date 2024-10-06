Beraberlik sendromu!

Geçen hafta Konyaspor ağlarına 2 gol göndererek galibiyette başrolü oynayan Simon Banza, dün Hatayspor filelerini de sarsarak kalitesini gösterdi. Braga'dan kiralık olarak kadroya katılan Demokratik Kongolu santrfor, Süper Lig'de Anthony Nwakaeme'den (Mart 2022) bu yana Trabzonspor'un üst üste üç golünü atan ilk yabancı oyuncu oldu.Trabzonspor'un, Hatayspor'a karşı yediği gol sonrası pozisyonun ofsayt olup olmadığı tartışma konusu oldu. Ev sahibi ekip, 14. dakikada Görkem Sağlam'ın kaleye cepheden çektiği şutla 1-0 öne geçerken, Hataysporlu oyuncunun kaleci Uğurcan Çakır'ın görüş açısını kapattığı yorumları yapıldı ancak VAR'dan bir uyarı gelmedi.Trabzonspor dün Hatay karşısına 11 oyuncusundan eksik olarak çıktı. Bordo-mavili ekipte Ozan Tufan, Serkan Asan, Savic, Cihan Çanak, Denswil, Batagov, Enis Destan, Umut Bozok ve Nwakaeme'nin sakatlığı bulunurken, Hüseyin Türkmen hazır olmadığı için, Onuralp Çevikkan ise U18 Milli Takım'ında olduğu için maç kadrosunda bulunmadı. Teknik direktör Şenol Güneş, alt yapıdan stoper Ali Şahin Yılmaz'ın yanı sıra orta saha oyuncusu Salih Malkoçoğlu ve genç kaleci Ahmet Doğan Yıldırım'ı 21 kişilik kadroya aldı.Geçenhafta sahasında Konyaspor'u 3-2 yenerek 126 gün sonra galibiyet hasretini bitiren Trabzonspor'un deplasman fobisi ise sürüyor. Karadeniz ekibi, ligde dış sahada son galibiyetini 141 gün önce aldı. Geçen sezon ligin 37. haftasında RAMS Başakşehir ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-0'lık üstünlükle dönen Karadeniz ekibi, 18 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmadan sonra çıktığı dış saha maçlarında 3 puan elde edemedi.Hatayspor'un bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü kaydeden Görkem Sağlam (13:37), aynı zamanda Hatay ekibinin en üst lig tarihinde Trabzonspor'a ceza sahası dışından attığı ilk golün sahibi oldu.Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, dün yaptığıTecrübeli eldiven, özellikle uzatma anlarında net bir fırsatta rakibe gol izni vermedi.