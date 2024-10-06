BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gedson Fernandes’e yakın takip

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Portekiz Milli Takımı yetkilileri tarafından yakın takibe alınacak. Portekiz Milli Takımı'ndan yetkililer, Türkiye'ye gelerek oyuncunun performansını stadyumdan takip edecek.

Teknik direktör Roberto Martinez'e bu doğrultuda bilgi aktarımı yapılacak. Martinez, geçtiğimiz gün tecrübeli oyuncuyla ilgili müjdeyi vermişti ve "Gedson Fernandes için milli takım kapısının açık olduğunu söyleyebilirim" ifadesinde bulunmuştu. Gedson, Portekiz'in birçok genç yaş takımında forma giymiş, A Milli olarak da 2 kez görev yapmıştı.

GIO'NUN VAZGEÇİLMEZİ

Beşiktaş formasıyla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Portekizli, bu çıkışının karşılığını aldı. Kara Kartal'da Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un kısa sürede değişilmez isimleri arasına adını yazdıran Gedson, daha skorer bir görüntü içerisine girerek alkış topladı. Yıldız isim, bu sezon Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 11 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi ve kaydettiği sayılarla kariyer rekoru kırmayı başardı. (Takvim)