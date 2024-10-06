Beşiktaş haberleri: Immobile Süper Lig tarihine geçti

Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Gazintep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetti.

Mücadelenin 31.dakikasında Ciro Immobile, kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. İtalyan golcü, bu golle birlikte Süper Lig tarihine geçti.

7 YIL SONRA BİR İLK

Beşiktaş'ın santrforu Ciro Immobile, Adis Jahovic'ten (Ekim 2017) bu yana Süper Lig'de oynadığı ilk yedi maçta yedi gole ulaşan ilk oyuncu oldu.

Immobile, bu sezon tüm kulvarlarda 12 resmi maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 11 gole imza attı.