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Giriş Tarihi: 9.10.2024 13:25

Zonguldakspor'u uzatmada deviren Kırıkkale FK, 3. turda

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Kırıkkale FK, deplasmanda Zonguldakspor'u uzatmalarda 4-2 mağlup ederek 3. tura yükseldi.

AA
Zonguldakspor’u uzatmada deviren Kırıkkale FK, 3. turda

Karaelmas K. Köksal Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan misafir takım, 22. dakikada Berkay Göçmen ve 35. dakikada da Serhat Tunç'un golleriyle soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

İkinci yarıda tempoyu düşüren misafir takım karşısında 68. dakikada Okan Baydemir ile golü bulan ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Golün ardından baskısını artıran Zonguldakspor, 90+3. dakikada Ethem Pülgir ile eşitliği sağladı ve normal süre 2-2 sona erdi.

Uzatmalarda Can Muhammet Vural'ın 114. dakikada penaltıdan attığı golle yeniden öne geçen Zonguldakspor, 118. dakikada da Burak Başkaya'nın fileleri havalandırmasıyla maçı 4-2 kazandı.

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Zonguldakspor'u uzatmada deviren Kırıkkale FK, 3. turda
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