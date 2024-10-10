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Giriş Tarihi: 10.10.2024 22:16

Erciyes 38 Futbol: 2 - Orduspor 1967: 1

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Erciyes 38 Futbol ile Orduspor karşı karşıya geldi. Erciyes 38 Futbol takımı rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

AA
Erciyes 38 Futbol: 2 - Orduspor 1967: 1

Erciyes 38 Futbol, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında konuk ettiği Orduspor 1967 takımını 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi ekip, Taha Yeşilbaş'ın 46. dakikada attığı golle müsabakada 1-0 öne geçti. Konuk ekip de 67. dakikada Ömer Alper Tatlısu'nun golü bulmasıyla beraberliği yakaladı ve maçın normal süresi 1-1 bitti.

Erciyes 38 Futbol, uzatmalara giden karşılaşmada 98. dakikada Ziyahan Erbaşı'yla fileleri havalandırdı ve maçı 2-1 kazanarak 3. tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turu maçları, Erciyes 38 Futbol-Orduspor 1967 müsabakasıyla tamamlandı.

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Erciyes 38 Futbol: 2 - Orduspor 1967: 1
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