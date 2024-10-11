BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Semih Kılıçsoy, dünya yıldızlarını geride bıraktı! Zirvede tek başına…

Beşiktaş Teknik Direktöri Giovanni van Bronckhorst'un son yedi maçta 11'de şans tanımadığı ve "Kendini geliştirmesi gerekiyor" dediği Semih Kılıçsoy, ortaya koyduğu performansla adeta hocasına nazire yapıyor. 19 yaşındaki futbolcu, geçen sezondan bu yana forma giydiği karşılaşmalarda siyah-beyazlı takımın hücumda etkili olmasında ve pozisyona girmesinde anahtar rol üstlendi. 2024- 25'in geride kalan bölümünde forma şansına paralel olarak sadece 2 asist yapma fırsatı bulan genç oyuncu, özellikle geçen sezondaki tabela katkısıyla adından sıkça söz ettirdi.

LAMİNE YAMAL ÇOK GERİSİNDE KALDI

Süper Lig'de 29 maçta ağları 11 kez havalandıran Semih, Avrupa'nın en büyük 10 Ligi'nde 2023-24 sezonundan bu yana 19 yaş ve altı isimler arasında en çok gol atan oyuncu durumunda. 46 karşılaşmada 9 gol kaydeden Barcelona'nın süper yıldızı Lamine Yamal'ı geride bırakan Semih'i; Matias Fernandez-Pardo (19 maç-9 gol) ve George İlenikhena (36 maç-8 gol) takip etti. Real Madrid'in Türk yeteneği Arda Güler de listede 19 müsabakada attığı 6 golle 6. sırada yer aldı.

İKİ ALANDA LİDER

Takımına, topa hükmeden bir oyun anlayışı getirmeye çalışan Giovanni van Bronckhorst'un bu isteği istatistiklere de yansımış durumda. Süper Lig'de şu ana dek oynanan maçlarda siyah-beyazlı ekip, %58.9 topla oynamaya ortalamasıyla zirvede yer aldı. Beşiktaş'ın başı çektiği bir diğer istatistik de isabetli pas. VanBronckhorst'un öğrencileri, şu ana dek çıktıkları 7 maçta 395.6 isabetli pas ortalamasıyla oynayarak Süper Lig'de bu alanın ilk sırasında yer aldı. Hem topla oynama hem isabetli pas istatistiğinde Beşiktaş'ı takip eden takım ise Trabzonspor oldu.