Ümit Milliler, Gönül’den kazandı

A Spor'un naklen yayınladığı maçta Ümit Milli Futbol Takımı, Gökhan Gönül yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında Olimpiyat Stadı'nda Letonya'yı konuk eden Ay-Yıldızlılar, rakibini 3-0 mağlup etti. Milliler, 35. dakikada Erencan ile kilidi açarken 56'da Bartuğ Elmaz, 65'te de Poyraz Efe farklı getirdi.
Grupta dördüncü galibiyetini alan Türkiye, puanını 13'e çıkardı. Milliler, daha önce finallerde yer alma şansını yitirmişti.