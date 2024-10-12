Ümit Milliler, Gönül’den kazandı

A Spor'un naklen yayınladığı maçta Ümit Milli Futbol Takımı, Gökhan Gönül yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında Olimpiyat Stadı'nda Letonya'yı konuk eden Ay-Yıldızlılar, rakibini 3-0 mağlup etti.Grupta dördüncü galibiyetini alan Türkiye, puanını 13'e çıkardı. Milliler, daha önce finallerde yer alma şansını yitirmişti.