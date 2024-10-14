4x4’lük Hırvat duvarı

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Dominik Livakovic, bu sezon gösterdiği performansla ayakta alkışlanıyor. Teknik heyetin sakatlık ya da ceza dolayısıylaFormunu hep yukarıya taşıyan sarı-lacivertli file bekçisi, takımına hayat verirken zirve yolunda da diri tuttu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun sigortası ve can simidi durumundakiOynadığı 7 maçta kalesini 5 kez gole kapatanListenin ilk üç sırası; Leipzig'den Peter Gulacsi (%83.3), Juventus'ta oynayan Di Gregorio (%80), Zenit'in file bekçisi Latyshonok (%72.7) şeklinde meydana geldi. Livakovic ayrıca geçen sezona göre kendini aştı. 2024-25'te