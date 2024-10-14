FENERBAHÇE HABERLERİ: 4x4’lük Hırvat duvarı: Livakovic

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Dominik Livakovic, bu sezon gösterdiği performansla ayakta alkışlanıyor. Teknik heyetin sakatlık ya da ceza dolayısıyla stoper ikilisi sık sık değişmesine rağmen bu, 29 yaşındaki eldiveni hiç etkilemedi. Formunu hep yukarıya taşıyan sarı-lacivertli file bekçisi, takımına hayat verirken zirve yolunda da diri tuttu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun sigortası ve can simidi durumundaki Livakovic, ortaya koyduğu futbolla Avrupa'nın 10 büyük liginin en sağlam eldivenleri arasına girdi.

PERFORMANSIYLA GEÇEN SEZONU DA GERİDE BIRAKTI

Oynadığı 7 maçta kalesini 5 kez gole kapatan deneyimli file bekçisi, yüzde 71.4 başarı değeriyle en iyi kaleciler arasında Avrupa'nın 4 numarasında yer aldı. Fenerbahçe'nin Hırvat ismi; Liverpool kalecisi Alisson'u (%66.7) Porto'nun eldiveni Costa'yı (%62.5) geçmeyi başardı. Listenin ilk üç sırası; Leipzig'den Peter Gulacsi (%83.3), Juventus'ta oynayan Di Gregorio (%80), Zenit'in file bekçisi Latyshonok (%72.7) şeklinde meydana geldi. Livakovic ayrıca geçen sezona göre kendini aştı. 2024-25'te 7 maçın 5'inde gole yemezken ardında bıraktığı dönemde aynı süreçte bunu 4 kez yapmıştı.