TRABZONSPOR HABERLERİ: Neredesin Nwakaeme

Trabzonspor taraftarının geri dönüşü ile birlikte bayram yaptığı Anthony Nwakaeme ikinci dönemine verimli başlayamadı. Bordo-Mavili forma ile 4 sezon sahaya çıkan Nijeryalı yıldız, 145 resmi maçta 47 gol bulurken bu döneminde ise henüz gol sevinci yaşayamadı.

Formda olduğu zamanlarda gol ve asistlerinin yanı sıra rakip savunmaların düzenini bozan isim olarak öne çıkan Nwakaeme, bu sefer ise iki kez sakatlık yaşayarak beklenen başlangıcı yapamadı. Ligin ilk haftasındaki Sivas maçında sakatlanan ve St. Gallen, Eyüpspor ve Beşiktaş karşılaşmalarını kaçıran oyuncu, Kayseri mücadelesi ile sahalara dönerken Gaziantep FK ve Konyaspor müsabakalarının ardından yeniden sakatlandı ve Hatay maçını kaçırdı. 35 yaşındaki sol kanadın 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

DEVRE ARASINDA HAREKÂT!

Bu arada Şenol Güneş'in teknik direktörlük koltuğuna oturması ile birlikte bordo-mavililerde takım yapısının değişmesi için devre arası bekleniyor. Yönetimin mali konularda yaptığı pozitif hamlelerin ardından devre arasında elinin güçlendiği ve takıma takviyeler için bu süreçte adım atılacağı öğrenildi. Şenol Güneş'in istediği eksik bölgelere transfer planlayan yönetim, şimdiden alternatifli bir liste hazırlamış durumda.

GÜNEŞ'TEN İYİ DİNLENİN MESAJI

Öte yandan takımına 1 gün izin veren Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncularından yoğun fikstür öncesinde dinlenmelerini istedi. Bugün yeniden Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayacak olan Karadeniz ekibinde milli takımlarına giden isimler, çarşamba günü birlikte takıma katılacak.

