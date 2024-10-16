Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Davinson Sanchez ilk golü attı; Kolombiya farklı kazandı
Giriş Tarihi: 16.10.2024 12:15

Davinson Sanchez ilk golü attı; Kolombiya farklı kazandı

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin 10’uncu haftasında Kolombiya, evinde Şili’yi 4-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Galatasaray’ın stoperi Davinson Sanchez, maçta ilk golü kaydederek galibiyette önemli bir rol oynadı.

DHA
Davinson Sanchez ilk golü attı; Kolombiya farklı kazandı

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde dün gece Kolombiya ile Şili karşı karşıya geldi. Metropolitano Roberto Melendez Stadı'nda oynanan maçta Kolombiya, konuk ettiği Şili'yi 4-0 mağlup etti. Kolombiya'da maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalan Galatasaraylı savunma oyuncusu Davinson Sanchez 34'üncü dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Karşılaşmada diğer golleri ise 52'nci dakikada Luiz Diaz, 82'nci dakikada Jhon Duran ve 90+3'te Luis Sinisterra kaydetti.

Kolombiya bu galibiyetle puanını 19'a çıkardı ve 2'nci sırada yer aldı. Şili ise 5 puanla 10'uncu ve sonuncu sırada yer alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Davinson Sanchez ilk golü attı; Kolombiya farklı kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA