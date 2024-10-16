Davinson Sanchez ilk golü attı; Kolombiya farklı kazandı

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde dün gece Kolombiya ile Şili karşı karşıya geldi. Metropolitano Roberto Melendez Stadı'nda oynanan maçta Kolombiya, konuk ettiği Şili'yi 4-0 mağlup etti. Kolombiya'da maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalan Galatasaraylı savunma oyuncusu Davinson Sanchez 34'üncü dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Karşılaşmada diğer golleri ise 52'nci dakikada Luiz Diaz, 82'nci dakikada Jhon Duran ve 90+3'te Luis Sinisterra kaydetti.

Kolombiya bu galibiyetle puanını 19'a çıkardı ve 2'nci sırada yer aldı. Şili ise 5 puanla 10'uncu ve sonuncu sırada yer alıyor.