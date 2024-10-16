Futbolculara villa hediyesi!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın açılışının ardından akşam da bir televizyon kanalına konuk oldu. Gündemdeki konuları değerlendiren Hacıosmanoğlu, Karadağ ve İzlanda'yı mağlup ederek liderliğini sürdüren A Milli Takım hakkında şöyle konuştu:22 senedir Dünya Kupası'na katılmıyoruz. Bodrum'da 4 bin tane villa yapıyoruz. Futbolcu arkadaşlarımıza, 'Dünya Kupası'na katılırsanız eviniz hazır' dedim. Evleri kendi cebimden vereceğim, federasyon bütçesiyle ilgisi yok." TFF'ye aile mensuplarını aldırdığı iddialarıyla ilgili de "12 kardeşim, 300'e yakın yeğenim var. Bunlardan birini TFF'ye aldım mı? Genel sekreterimiz liyakatli ise akrabamız olabilir. Burası bir kamu kuruluşu değil.G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Kasımpaşa maçında hakem Oğuzhan Çakır'a yönelik, "Bu penaltıyı verirsen bir daha burada maç yönetemezsin" sözlerine de Ekol TV'de değinen Hacıosmanoğlu, "Talimatlara göre görüntülerden ceza veremiyoruz. Yardımcı hakemler veya gözlemciler rapor etmediği için de ceza veremiyoruz." ifadelerini kullandı. Trabzon-Beşiktaş maçının ardından bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın, "Hakemin bir Beşiktaş forması eksikti" sözlerini de hatırlatan Hacıosmanoğlu,u sezon sahada sınırsız, takım listesinde ise 14 olarak uygulanan yabancı sınırıyla ilgili de bir değişikliğe gidilecek. İbrahim Hacıosmanoğlu konuyla ilgili "1. Lig'de yabancının ne işi var?diye konuştu.FF İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yöneticisi Lale Cander'in istifasını istediklerini ve görevlerinden aldıklarını da belirten TFF Başkanı, "Bu arkadaşımızın farklı farklı işleri var.Biz de arkadaşlarımızla söyledik, istifa edip gitsin diye" bilgilendirmesini yaptı.