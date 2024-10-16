Futbolculara villa hediyesi!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın açılışının ardından akşam da bir televizyon kanalına konuk oldu. Gündemdeki konuları değerlendiren Hacıosmanoğlu, Karadağ ve İzlanda'yı mağlup ederek liderliğini sürdüren A Milli Takım hakkında şöyle konuştu: "Bence bu Milli Takım kadrosu, hem tarihin en iyi jenerasyonu hem de en karakterli kadrosu.
22 senedir Dünya Kupası'na katılmıyoruz. Bodrum'da 4 bin tane villa yapıyoruz. Futbolcu arkadaşlarımıza, 'Dünya Kupası'na katılırsanız eviniz hazır' dedim. Evleri kendi cebimden vereceğim, federasyon bütçesiyle ilgisi yok." TFF'ye aile mensuplarını aldırdığı iddialarıyla ilgili de "12 kardeşim, 300'e yakın yeğenim var. Bunlardan birini TFF'ye aldım mı? Genel sekreterimiz liyakatli ise akrabamız olabilir. Burası bir kamu kuruluşu değil. Bazı işleri kontrol etmek için güvenilir biriyle çalışmak zorundasınız."
HERKES CEZASINI ÇEKECEK
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Kasımpaşa maçında hakem Oğuzhan Çakır'a yönelik, "Bu penaltıyı verirsen bir daha burada maç yönetemezsin" sözlerine de Ekol TV'de değinen Hacıosmanoğlu, "Talimatlara göre görüntülerden ceza veremiyoruz. Yardımcı hakemler veya gözlemciler rapor etmediği için de ceza veremiyoruz. Ama talimatlarda değişikliğe gidiyoruz. Bundan sonra herkes cezasını çekecek. Ona en büyük ceza, bakalım o hakem ne zaman G.Saray maçına gelecek, o zaman görürsünüz
" ifadelerini kullandı. Trabzon-Beşiktaş maçının ardından bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın, "Hakemin bir Beşiktaş forması eksikti" sözlerini de hatırlatan Hacıosmanoğlu, "Ben de hakemi (Ali Şansalan) aradım maçtan sonra ve tebrik ettim. Hatalarını düzelten bizimle devam edecek" diye konuştu.
YABANCI SINIRI KALKIYOR
B
u sezon sahada sınırsız, takım listesinde ise 14 olarak uygulanan yabancı sınırıyla ilgili de bir değişikliğe gidilecek. İbrahim Hacıosmanoğlu konuyla ilgili "1. Lig'de yabancının ne işi var? Süper Lig'de yabancıyı serbest bırakacağız. 11 tane yabancıyla oynayabiliyorsunuz. Kısıtlama koymanın bir anlamı yok. Ama kriter getireceğiz"
diye konuştu.
FARKLI FARKLI İŞLERİ VARDİ 'İSTİFA EDİP GİTSİN' DEDİK
T
FF İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yöneticisi Lale Cander'in istifasını istediklerini ve görevlerinden aldıklarını da belirten TFF Başkanı, "Bu arkadaşımızın farklı farklı işleri var. Yönetim kurulunda rahatsızlık çıktı. Federasyonda olmayan şeyleri olmuş gibi dışarı servis ederek talihsiz bir şeyler yaptı.
Biz de arkadaşlarımızla söyledik, istifa edip gitsin diye" bilgilendirmesini yaptı.